Birleşmiş Milletler 17 Ekim'i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kabul etti. Peki, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedir? Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ne zaman kabul edilmiştir?

17 EKİM DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

Amaçlarından biri yoksullukla mücadele olan Birleşmiş Milletler (BM),küresel yoksulluğun azaltılması ve dünya çapında yoksulluk konusuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak için 22 Aralık 1992 tarihinde 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele günü olarak ilan etti.

BM 2015 yılında gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bildirgesinde 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğu bitirmeyi hedefleyen bir deklarasyon yayımladı. Buna göre gelişmiş ülkelerden; açlığa, susuzluğa ve hastalığa bağlı ölümlerin önüne geçilmesi, yolsuzluğun engellenmesi, az gelişmiş ülkelerin yer altı ve yerüstü kaynakları kendi toplumlarının gelişmesi için kullanılması, gelir eşitsizliğine sebep olan uygulamalara son verilmesi, adalet, vergi, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü, kadın ve çocuk haklarının iyileştirilmesi gibi maddelerde az gelişmiş ülkelere destek verilmesi istendi.

Uluslararası Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Günü ilk kez 1993’te BM tarafından resmî olarak kutlandı.