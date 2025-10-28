Bugün eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim'de eczaneler çalışacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken, eczanelerin 28 Ekim Salı günü açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olurken bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu bağlamda 29 Ekim öncesinde ilaç almak isteyenler, eczanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "Bugün eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Salı eczaneler çalışacak mı?" İşte 28-29 Ekim eczanelerin çalışma durumu...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde hazırlıklar sürerken, eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 29 Ekim 1,5 gün resmi tatil kapsamındadır, dolayısıyla resmi tatil 28 Ekim öğleden sonra başlayacak, 29 Ekim'e kadar sürecek. Peki, "Bugün eczaneler açık mı kapalı mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim eczaneler çalışacak mı?" İşte detaylar...
ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. Eczaneler 28 Ekim Salı günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.
29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
Nöbetçi eczane sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.