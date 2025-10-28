Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün eczaneler açık mı kapalı mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim bugün ve yarın eczaneler çalışacak mı?

        Bugün eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim'de eczaneler çalışacak mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken, eczanelerin 28 Ekim Salı günü açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olurken bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu bağlamda 29 Ekim öncesinde ilaç almak isteyenler, eczanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "Bugün eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Salı eczaneler çalışacak mı?" İşte 28-29 Ekim eczanelerin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 28.10.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde hazırlıklar sürerken, eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 29 Ekim 1,5 gün resmi tatil kapsamındadır, dolayısıyla resmi tatil 28 Ekim öğleden sonra başlayacak, 29 Ekim'e kadar sürecek. Peki, "Bugün eczaneler açık mı kapalı mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim eczaneler çalışacak mı?" İşte detaylar...

        2

        ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. Eczaneler 28 Ekim Salı günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.

        3

        29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.

        4

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

        Nöbetçi eczane sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!