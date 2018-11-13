Bugünün sembolü olan mavi halka (blue circle) Birleşmiş Milletler'in 20 Aralık 2006’da yaptığı özel oturumda kabul edildi.
Mavi umudu, halka birlik ve beraberliği temsil ediyor. Bu nedenle dünyanın hemen bütün ülkelerinde Dünya Diyabet Günü'nde önemli binalar mavi renge dönüşüyor. Paris’te Eyfel Kulesi, Londra’da Big Ben, Berlin’de Brandenburg Kapısı mavi renkle ışıklandırılıyor.
Bu yıl da ülkemizde sembol yapılar mavi olacak ama daha önemlisi insanların da bir mavisinin olması.
Türkiye Diyabet Vakfı 14 Kasım'da herkesi mavi giymeye çağırıyor.
Prof. Dr. Temel Yılmaz
YİRMİ YIL İÇİNDE DÜNYADA BİR MİLYAR DİYABETLİ OLACAK
Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana dört kez tüm üye ülkelerine insanlığın sağlığını tehdit eden hastalıklar için uyarıda bulundu, ilki sıtma, ikincisi tüberküloz ve üçüncüsü AIDS içindi. Dördüncü uyarı diyabet için oldu. Diyabetin 20 yıl içinde 1 milyar kişiyi etkileyeceği öngörülüyor. Diyabet bu üç hastalık içinde enfeksiyonu olmayan, bulaşıcı olmayan tek hastalık. Ama nasıl oluyordu da mikrobu etkeni olmayan bir hastalık salgın bir hastalık haline geliyordu?
Görüldü ki diyabet sanayileşmenin ve teknolojinin artış hızı ile paralel olarak yayılıyor ve artıyor.
XX. yüzyılın ortalarından itibaren otomobillerin, bilgisayarların hayatın her alanına girmesi, internet, akıllı telefonlar, tablet kullanımı ve iş hayatının e-mailler üzerinden yürütülmesiyle insanlığın yaşam şekli değişmeye başladı. Fastfood beslenme modeli ön plana çıktı ve hazır paketli gıdalar hayatımızın bir gerçeği oldu.
DOĞRU TEDAVİ EDİLMEYEN O HASTALIK, ÖMRÜ KISALTIYOR!
Sonuçta tüm dünyada yavaş yavaş insanlar kilo almaya başladı, insülin direnci ve metabolik sendrom otuzlu yaşlara indi. Teknoloji günlük yaşamımıza daha da girdikçe diyabet tetiklendi ve giderek ivme kazandı. Dünyayı en çok korkutan hastalıklar içinde diyabet ön plana çıktı.
DİYABET BÜTÜN KRONİK HASTALIKLARIN ANA NEDENİ
Diyabet insanın tüm metabolizmasını etkileyen bir hastalık olarak iyi tedavi edilmediğinde kalp damar hastalıkları ve kalp krizinin, hipertansiyon ve inmenin körlük, böbrek yetmezliği, diyabetik ayak ampütasyonunun bir numaralı hazırlayıcısı, kalp hastalığı ve inme gibi ciddi sağlık sorunlara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 8 saniyede bir insan diyabet ve komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabet tek başına ölüm nedenleri arasında ise 6'ncı sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA DİYABETİN EN HIZLI ARTTIĞI ÜLKE TÜRKİYE
Tüm dünyada diyabet önemli bir sorun ama ülkemizde daha da önemli. Bugün Türkiye’de tedavi altındaki diyabetli sayısı 7,8 milyon iken toplam diyabetli sayısında 11 milyonu aşıyor.
Türkiye’de diyabet ortalaması dünya ortalamasının iki katı Avrupa ortalamasının üç katı. Diyabetin artış hızı komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleri içinde en yüksek. TURDEP araştırma verilerine göre ülkemizde her 8 kişiden biri diyabetli. Daha da çarpıcı olan sonuç her 3 kişiden biri diyabetli olduğunu bilmiyor. Bunun üç nedeni ver, birincisi ulusça teknolojiyi çok seviyoruz, hatta bağımlısıyız, ikincisi yemeyi içmeyi seviyoruz, üçüncüsü de sporla aramız çok iyi değil.
Bu üç kriter göz önüne alındığında diyabetle mücadeleye başlamak için tüm oklar aileyi gösteriyor.
Mavi giyerek, diyabete dikkat çektiler...
DİYABET KONTROLÜNÜN ANAHTARI AİLEDE
Her yıl diyabet farkındalığı ile ilgili farklı bir konuya dikkat çeken Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2018 yılı için ana temayı “Aile ve Diyabet” olarak belirledi.
Diyabetin teşhisinde de tedavisinde de aile büyük rol oynuyor.
IDF’in yeni yaptığı bir araştırmaya göre ebeveynler diyabeti fark etmekte sorun yaşıyorlar.
DİYABET TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇAN 6 YENİLİK!
Araştırma yapılan kişilerin önemli bir bölümünün ailesinde en az bir diyabetli olmasına rağmen her 5 ebeveynden 4’ü (%82) hastalığın belirtilerini önceden fark edemiyor. Bu nedenle aile içinde eğitim ve farkındalığın artırılması gerekiyor.
Tip 2 diyabet erken dönemde fark edilirse %80 oranda önlenebilir bir hastalık. Bunun tek anahtarı teknoloji bağımlılığından kopup düzenli spor yapıp Akdeniz tipi integral beslenme modelinden geçiyor. İşte bu nokta da kilit rol oynuyor, doğru beslenme düzenli spor ve teknolojinin doğru kullanımda toplumsal mücadelenin doğru adresi aile. Diyabetle mücadelenin ana stratejisini aile üzerine kurmak en doğrusu.
Köprüler de maviye büründü...
DÜNYA DİYABET GÜNÜ MAVİ GİYİYORUZ
Bugün ülkemizdeki 11 milyon diyabetli için mavi giyin, bir gömlek, bir kravat, bir eşarp olabilir ama üzerinizde bir mavi olsun. Diyabetlilere yalnız olmadıkları mesajını verin.
Vereceğiniz bu desteğin halen diyabetli olup da diyabetinin farkında olmayan her iki hastadan birinde farkındalık oluşturulması açısından anlamı büyük olacak.
Geçtiğimiz yıllarda da Kız Kulesi mavi renge büründü...
DİYABET PARLAMENTOSU ANKARA'DA TOPLANIYOR
14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Salonu’nda saat 14.00'te diyabetli hastalarla devletin karar vericileri 10. Diyabet Parlamentosu'nda bir araya geliyor.
Diyabet Parlamentosu, ülkemizde on bir milyonun üzerinde diyabetli hastanın bakım, tedavi ve yaşam kalitesinin artırılması, diyabetli hastaların sorunlarının çözümü ve toplumsal olarak diyabetin önlenmesi amacıyla bir düşünce platformu.
Parlamento toplantısına T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, diyabet alanında sivil toplum kuruluşları ile diyabetli hastalar davet ediliyor.
DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇ UYARISI!
Dünyada, Diyabet Parlamentosu’nda diyabetli bir organizasyonla diyabetli hastalar ve karar verici mekanizmalar, hekimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sorunlarını doğrudan devletin karar vericilerine anlatıyor. Aynı platformda toplandığı Diyabet Parlamentosu’na Sosyal Güvenlik Kurumu ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun dünya ülkelerine örnek proje olarak önerdiği Diyabet Parlamentosu'nda kendilerine ayda 150-200 kez iğne batırmak zorunda kalan Tip 1 diyabetli çocukların, Tip 2 diyabetlilerin sorunlarını kendilerinden dinlemek için 14 Kasım Çarşamba günü buluşalım.