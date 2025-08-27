Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hala onları dinliyoruz... Milyonların gençliğinde unutulmaz izler bırakan 80'li yılların rock gruplarından kaçını hatırlıyorsunuz?

        Bugün hala onları dinliyoruz... Milyonların gençliğinde unutulmaz izler bırakan 80'li yılların rock gruplarından kaçını hatırlıyorsunuz?

        Müzik tarihinin en görkemli dönemlerinden biri olan 1980'ler, sahnelerde rock rüzgârı estirdi. Queen'den Guns N' Roses'a, Bon Jovi'den Ratt'a kadar birçok grup, gençliğin sesi oldu. İşte hâlâ kulaklarımızda çınlayan o isimler…

        Giriş: 27.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:30
        1

        1980’ler, rock müziğin altın çağı olarak kabul ediliyor. Neon ışıklarla süslü sahneler, dev konserler ve unutulmaz şarkılarla bu dönem milyonların gençliğine damga vurdu. Bazı gruplar hâlâ zirvede hatırlanırken, bazıları gölgede kalsa da 80’lerin ruhunu bugüne taşıyor. İşte o dönemin unutulmaz rock grupları...

        2

        6) RATT

        1980’de Los Angeles’ta kurulan Ratt, glam metal sahnesinin önemli isimlerinden biri olmasına rağmen Queen ya da Bon Jovi kadar tanınmadı. “Round and Round” gibi şarkılarla döneminde büyük etki yarattı. Zamanla popülaritesini kaybetse de hâlâ sadık bir dinleyici kitlesine sahip.

        Fotoğraf: YouTube

        3

        5) JOURNEY

        1973’te kurulsa da asıl çıkışını 80’lerde yapan Journey, “Don’t Stop Believin" ile kuşaklar ötesine geçen bir hit yarattı. Kadro değişiklikleri yaşamalarına rağmen hiç tam anlamıyla dağılmadılar. Günümüzde de turnelere çıkarak klasik rock ruhunu canlı tutuyorlar.

        Fotoğraf: YouTube

        4

        4) MÖTLEY CRÜE

        1981’de kurulan Mötley Crüe, glam metal’in en sansasyonel temsilcilerinden biri oldu. Çılgın sahne şovları, skandalları ve enerjik şarkılarıyla 80’lerin asi ruhunu yansıttılar. 2000’lerin başında dağılmalarına rağmen yeniden birleştiler ve hâlâ konser vermeye devam ediyorlar.

        Fotoğraf: AP

        5

        3) BON JOVI

        1983’te New Jersey’de kurulan Bon Jovi, melodik rock tarzıyla milyonların kalbine girdi. “Livin’ on a Prayer” ve “You Give Love a Bad Name” gibi hitleriyle 80’lerin simgelerinden biri oldu. Grup hâlâ aktif, hatta 2000’lerde de birçok liste başı albüme imza attı.

        Fotoğraf: AP

        6

        2) GUNS N’ ROSES

        1985’te Los Angeles’ta kurulan Guns N’ Roses, “Sweet Child O’ Mine” ve “Paradise City” gibi şarkılarla 80’lerin sonuna damgasını vurdu. Sert tavırları ve enerjik sahne performanslarıyla ün kazandılar. Grup 90’larda da popülerliğini sürdürdü, zaman zaman dağılma söylentileri çıksa da hâlâ aktif şekilde konser veriyorlar.

        Fotoğraf: AP

        7

        1) QUEEN

        1970 yılında Londra’da kurulan Queen, aslında 70’lerde çıkış yaptı ama 80’lerde “Another One Bites the Dust” ve Live Aid performansıyla gerçek bir efsaneye dönüştü. Freddie Mercury’nin sahne enerjisiyle hafızalara kazınan grup, Mercury’nin 1991’deki ölümünden sonra dağılmadı. Bugün Adam Lambert ile turnelere çıkarak hâlâ milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

        Fotoğraf: AP

