Futbolda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk gününde oynanacak TFF 1. Lig ve 2022 Dünya Kupası maçlarını bir araya getirdik. İşte, söz konusu maçların başlama saatleri, yayıncı kanalları ve diğer tüm ayrıntılar...