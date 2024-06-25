Bugün kimin maçı var? 25 Haziran EURO 2024 bugünkü maç programı
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında üçüncü ve son maçlar oynanıyor. Dün B Grubu'nda İspanya ve İtalya son 16 turuna kalmayı garantiledi ve Hırvatistan 2 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı. Nefes kesen maçlara sahne olan turnuvada bu akşam C Grubu'nda iki kritik karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte, 24 Haziran EURO 2024 bugünkü maçları...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarında üçüncü ve son maçlar tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. B Grubu'nda oynanan maçların tamamlanmasının ardından gözler C Grubu'ndaki maçlara çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 25 Haziran Salı EURO 2024 bugünkü maçları...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup C: 22.00 Danimarka- Sirbistan
Danimarka- Sirbistan maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya'nın Bayern Münih takımının ev sahipliği yaptığı Allianz Arena'da oynanacak olan maçı Fransız hakem F. Letexier yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Hjulmand, Höjbjerg, Kristansen, Eriksen, Wind, Höjlund
Sirbistan: Rajkovic, Velikovic, Milenkovic, Pavlonic, Zivkovic, İlic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic
Grup C: 22.00 İngiltere- Slovenya
Cologne Stadium'da oynanacak olan İngiltere- Slovenya maçı 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Fransız hakem C. Turpin yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile çıkması bekleniyor:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko