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Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Bu akşam Avrupa futbolu birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ve Konferans Ligi’nde günün maçlarının yanı sıra final maçlarının nerede oynanacağı da merak konusu oldu. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve finaller nerede ve ne zaman oynanacak? İşte tüm ayrıntılar…

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  • Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

    Avrupanın en prestijli turnuvalarından olan UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final coşkusu yaşanıyor. Finalden önceki son eşikte olan 8 takım, final biletini almak için bu akşam sahaya çıkacak. Peki bu takımlar hangileri? UEFA Avrupa Ligi’nde Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşirken UEFA Konferans Ligi’nde ise Fiorentina-Basel, West Ham United-AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İşte, günün maçlarının programı…
  • Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

    UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YARI FİNAL MAÇLARI

    Juventus-Sevilla 22:00 (Exxen, TV8,5)

    Roma-Bayer Leverkusen 22:00 (Exxen)
  • Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

    2023 UEFA AVRUPA LİGİ 51. FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    Turnuvanın 51. final maçı 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskás Stadyumunda oynanacak.UEFA 
  • Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

    AVRUPA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI

    Fiorentina-Basel 22:00 (Exxen)

    West Ham United-AZ Alkmaar 22:00 (Exxen)
  • Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

    2023 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    İlk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenen turnuvanın bu yıl ikinci finali olacak. Final maçı, 7 Haziran 2023 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Sinobo Stadyumu'nda oynanacaktır.

     
  • Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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