Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde günün maç programı

Avrupanın en prestijli turnuvalarından olan UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final coşkusu yaşanıyor. Finalden önceki son eşikte olan 8 takım, final biletini almak için bu akşam sahaya çıkacak. Peki bu takımlar hangileri? UEFA Avrupa Ligi’nde Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşirken UEFA Konferans Ligi’nde ise Fiorentina-Basel, West Ham United-AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İşte, günün maçlarının programı…