Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Perşembe bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
10 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu maçları oynanacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Afrika Kadınlar Şampiyonası'nda da birbirinden zorlu müsabakalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak. Kara Kartal, Avusturya ekibi St. Pölten karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…
10 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçı
18:00 CSKA 1948 Sofia - Göztepe
20:00 Beşiktaş - SKN St. Pölten
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
22:00 Finlandiya - İsviçre | TRT Spor
22:00 Norveç - İzlanda | tabii Spor
UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu
19:00 Sabah - Celje
19:30 AEK Larnaca - FK Partizan
20:00 FC Sheriff - Prishtina
20:00 Paksi SE - CFR Cluj
20:30 Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva
21:00 Shaktar Donetsk - Ilves Tampere
21:15 Spartak Trnava - Hacken
22:00 Legia Varşova - Aktobe
UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu
17:00 Atletic Club DEscaldes - F91 Diddeleng
18:00 Magpies - Paide Linnameeskond
19:00 Torpedo Kutaisi - Ordabasy Shymkent
19:00 SJK Seinajoki - KI Klaksvik
19:00 Kauno Zalgiris - Penybont
19:30 Racing FC - Dila Gori
19:30 Urartu - Neman Grodno
19:45 Nomme JK Kalju - Partizani Tirana
21:00 Vllaznia Shkoder - BFC Daugavpils
21:00 Torpedo Zhodino - Rabotnicki
21:00 Birkirkara - Petrocub
21:00 Decic Tuzi - Sileks
21:15 Malisheva - Vikingur R.
21:30 Sutjeska Niksic - Dinamo Brest
21:30 Vardar Skopje - La Fiorita
21:30 Zeljeznicar - Koper
21:45 NSI Runavik - HJK Helsinki
21:45 St Patricks - Hegelmann Litauen
22:00 Larne FC - Auda
22:00 Tre Fiori - Pyunik
22:00 Borac Banja Luka - FC Santa Coloma
23:00 Valur - FC Flora Tallinn
Afrika Kadınlar Şampiyonası B Grubu
19:00 Tunus - Cezayir
22:00 Botsvana - Nijerya