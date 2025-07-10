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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Temmuz 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Perşembe bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        10 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu maçları oynanacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Afrika Kadınlar Şampiyonası'nda da birbirinden zorlu müsabakalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:09
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak. Kara Kartal, Avusturya ekibi St. Pölten karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        2

        10 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık Maçı

        18:00 CSKA 1948 Sofia - Göztepe

        20:00 Beşiktaş - SKN St. Pölten

        3

        UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

        22:00 Finlandiya - İsviçre | TRT Spor

        22:00 Norveç - İzlanda | tabii Spor

        4

        UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu

        19:00 Sabah - Celje

        19:30 AEK Larnaca - FK Partizan

        20:00 FC Sheriff - Prishtina

        20:00 Paksi SE - CFR Cluj

        20:30 Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva

        21:00 Shaktar Donetsk - Ilves Tampere

        21:15 Spartak Trnava - Hacken

        22:00 Legia Varşova - Aktobe

        5

        UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu

        17:00 Atletic Club DEscaldes - F91 Diddeleng

        18:00 Magpies - Paide Linnameeskond

        19:00 Torpedo Kutaisi - Ordabasy Shymkent

        19:00 SJK Seinajoki - KI Klaksvik

        19:00 Kauno Zalgiris - Penybont

        19:30 Racing FC - Dila Gori

        19:30 Urartu - Neman Grodno

        19:45 Nomme JK Kalju - Partizani Tirana

        21:00 Vllaznia Shkoder - BFC Daugavpils

        21:00 Torpedo Zhodino - Rabotnicki

        21:00 Birkirkara - Petrocub

        21:00 Decic Tuzi - Sileks

        21:15 Malisheva - Vikingur R.

        21:30 Sutjeska Niksic - Dinamo Brest

        21:30 Vardar Skopje - La Fiorita

        21:30 Zeljeznicar - Koper

        21:45 NSI Runavik - HJK Helsinki

        21:45 St Patricks - Hegelmann Litauen

        22:00 Larne FC - Auda

        22:00 Tre Fiori - Pyunik

        22:00 Borac Banja Luka - FC Santa Coloma

        23:00 Valur - FC Flora Tallinn

        6

        Afrika Kadınlar Şampiyonası B Grubu

        19:00 Tunus - Cezayir

        22:00 Botsvana - Nijerya

        7
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