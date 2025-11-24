Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? 24 Kasım 2025 maç programı

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 24 Kasım 2025 maç programı

        24 Kasım 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig mücadeleleri merak ediliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier League, LaLiga, Serie A, AFC Şampiyonlar Ligi ve Ligue 2'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 13. haftası bugün yapılacak 2 maçla sona erecek. Yoğun maç temposu sebebiyle futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 24 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu. 24 Kasım 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig'den 1. Lig’e, Premier Lig’den LaLiga'ya, Serie A’dan Bundesliga'ya birçok ligde kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig’deki 2 maçın yanı sıra Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına toplayacak. Maçların başlangıç saatleri ve yayıncı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20:00 Başakşehir - Trabzonspor

        20:00 Konyaspor - Antalyaspor

        3

        Trendyol 1. Lig

        20:00 Serik Spor - Sarıyer

        4

        Premier Lig

        23:00 Manchester United - Everton

        5

        LaLiga

        23:00 Espanyol - Sevilla

        6

        Serie A

        20:30 Torino - Como

        22:45 Sassuolo - Pisa

        7

        AFC Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (Batı Bölgesi)

        16:45 Nasaf - Tractor

        19:00 Al Ahli - Al Gharrafa

        19:00 Al Duhail - Al Ittihad

        21:15 Al Ahli - Sharjah

        8

        Ligue 2

        22:45 Reims - Montpellier

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
