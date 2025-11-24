Bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu. 24 Kasım 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig'den 1. Lig’e, Premier Lig’den LaLiga'ya, Serie A’dan Bundesliga'ya birçok ligde kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig’deki 2 maçın yanı sıra Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına toplayacak. Maçların başlangıç saatleri ve yayıncı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…