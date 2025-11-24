Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 24 Kasım 2025 maç programı
24 Kasım 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig mücadeleleri merak ediliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier League, LaLiga, Serie A, AFC Şampiyonlar Ligi ve Ligue 2'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 13. haftası bugün yapılacak 2 maçla sona erecek. Yoğun maç temposu sebebiyle futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 24 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Başakşehir - Trabzonspor
20:00 Konyaspor - Antalyaspor
Trendyol 1. Lig
20:00 Serik Spor - Sarıyer
Premier Lig
23:00 Manchester United - Everton
LaLiga
23:00 Espanyol - Sevilla
Serie A
20:30 Torino - Como
22:45 Sassuolo - Pisa