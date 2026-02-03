Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? EuroLeague ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Şubat 2026 maç programı

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Şubat Salı günün maç programı!

        3 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları başlayacak. Kupada bugün 4 karşılaşma yapılacak. Öte yandan İngiltere Lig Kupası'nda yarı final, İspanya Kral Kupası'nda ise çeyrek final heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de de birbirinden kritik mücadeleler basketbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:47
        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Günün maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta, 4 kritik karşılaşmayla başlayacak. Kupada bugün Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor sahne alacak. İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ve Chelsea yarı finalde kozlarını paylaşacak. EuroLeague’de ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in maçları büyük bir heyecanla takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Şubat 2026 maç programı…

        2

        3 ŞUBAT 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası - Grup A

        20:30 Trabzonspor-Fethiyespor (A SPOR)

        3

        Ziraat Türkiye Kupası - Grup B

        13:00 Iğdır FK-Antalyaspor A SPOR)

        15:30 Samsunspor-Bodrum FK (A SPOR)

        4

        Ziraat Türkiye Kupası - Grup C

        18:00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor (A SPOR)

        5

        İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

        23:00 Arsenal-Chelsea (Exxen)

        6

        İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

        23:00 Albacete-Barcelona (S Sport Plus)

        7

        İtalya Serie A

        22:45 Bologna-Milan (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        8

        Fransa Kupası - Son 16 Turu

        22:30 Reims-Le Mans FC

        23:10 Marsilya-Rennes

        9

        EuroLeague

        19:00 Dubai Basketball-Olimpiakos

        20:30 Anadolu Efes-Valensiya

        21:00 Žalgiris-Monako

        22:00 Kızılyıldız-Hapoel Tel Aviv

        22:05 Makkabi Tel Aviv-Partizan

        22:15 Panathinaikos-Real Madrid

        22:30 Bayern-Paris

        22:30 Olimpia Milano-Baskonya

        22:30 Barcelona-Fenerbahçe

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
