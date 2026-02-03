Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Günün maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta, 4 kritik karşılaşmayla başlayacak. Kupada bugün Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor sahne alacak. İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ve Chelsea yarı finalde kozlarını paylaşacak. EuroLeague’de ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in maçları büyük bir heyecanla takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Şubat 2026 maç programı…