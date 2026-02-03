Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Şubat Salı günün maç programı!
3 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları başlayacak. Kupada bugün 4 karşılaşma yapılacak. Öte yandan İngiltere Lig Kupası'nda yarı final, İspanya Kral Kupası'nda ise çeyrek final heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de de birbirinden kritik mücadeleler basketbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Günün maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta, 4 kritik karşılaşmayla başlayacak. Kupada bugün Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor sahne alacak. İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ve Chelsea yarı finalde kozlarını paylaşacak. EuroLeague’de ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in maçları büyük bir heyecanla takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Şubat 2026 maç programı…
3 ŞUBAT 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - Grup A
20:30 Trabzonspor-Fethiyespor (A SPOR)
Ziraat Türkiye Kupası - Grup B
13:00 Iğdır FK-Antalyaspor A SPOR)
15:30 Samsunspor-Bodrum FK (A SPOR)
Ziraat Türkiye Kupası - Grup C
18:00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor (A SPOR)
İngiltere Lig Kupası - Yarı Final
23:00 Arsenal-Chelsea (Exxen)
İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final
23:00 Albacete-Barcelona (S Sport Plus)
İtalya Serie A
22:45 Bologna-Milan (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa Kupası - Son 16 Turu
22:30 Reims-Le Mans FC
23:10 Marsilya-Rennes
EuroLeague
19:00 Dubai Basketball-Olimpiakos
20:30 Anadolu Efes-Valensiya
21:00 Žalgiris-Monako
22:00 Kızılyıldız-Hapoel Tel Aviv
22:05 Makkabi Tel Aviv-Partizan
22:15 Panathinaikos-Real Madrid
22:30 Bayern-Paris
22:30 Olimpia Milano-Baskonya
22:30 Barcelona-Fenerbahçe