        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 4 Şubat 2026 maç programı

        4 Şubat Çarşamba günü futbolseverleri dopdolu bir maç takvimi bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları devam ediyor. Günün en önemli randevusunda Galatasaray, kendi evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın dev liglerinde de kupa heyecanı zirve yapacak. İngiltere Lig Kupası'nda yarı final, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. EuroLeague'de ise 26. hafta bugün oynanacak tek mücadeleyle sona erecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Şubat 2026 maç programı ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:23
        4 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Günün açılışı Boluspor-Alanyaspor maçı ile yapılacakken, akşam seansında gözler Galatasaray-İstanbulspor mücadelesinde olacak. Ayrıca İngiltere Lig Kupası’nda yarı final, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Şubat 2026 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        4 ŞUBAT 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Ziraat Türkiye Kupası - Grup A

        13:00 Boluspor-Alanyaspor (A Spor)

        15:30 Fatih Karagümrük-Başakşehir FK (A Spor)

        20:30 Galatasaray-İstanbulspor (A Spor)

        Ziraat Türkiye Kupası - Grup B

        18:00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (A Spor)

        İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

        23:00 Manchester City-Newcastle United (Exxen)

        İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

        23:00 Deportivo Alaves-Real Sociedad (S Sport Plus)

        23:00 Valencia-Athletic Bilbao (S Sport Plus)

        İtalya Kupası - Çeyrek Final

        23:00 Inter-Torino (TRT Spor)

        EuroLeague

        22:30 Virtus Bologna-Lyon-Villeurbanne

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
