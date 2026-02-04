4 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Günün açılışı Boluspor-Alanyaspor maçı ile yapılacakken, akşam seansında gözler Galatasaray-İstanbulspor mücadelesinde olacak. Ayrıca İngiltere Lig Kupası’nda yarı final, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Şubat 2026 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...