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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var? 23 Ağustos Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maç programı - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 23 Ağustos Şampiyonlar Ligi maçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlarımız, bu hafta play-off turu ilk maçlarına çıkıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak zorlu mücadeleler ile ilgili olarak bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var aramaları yapılıyor. İşte, 23 Ağustos Çarşamba günü itibariyle günün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:34
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        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı bugün başlıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı turnuvaların ilk gününde hangi maçların oynanacağı gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...

        2

        UEFA KONFERANS LİGİ

        Spartak Trnava - Dnipro-1 (19:30)

        Hibernian - Aston Villa (19:45)

        3

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

        Molde - Galatasaray (22:00)

        Maccabi Haifa - Young Boys (22:00)

        Braga - Panathinaikos (22:00)

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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