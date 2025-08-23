Bugün hava nasıl? İşte 23 Ağustos Cumartesi güncel hava durumu
Hava durumu sorgulamaları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 23 Ağustos Cumartesi bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Güncel hava durumu merak ediliyor. Ağustos ayının son günlerine girilirken havanın serinleme ve yağış ihtimali araştırılıyor. Peki, 23 Ağustos Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık