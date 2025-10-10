BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Sivas, Osmaniye, Hatay, Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.