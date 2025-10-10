Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin altına düşüyor. Yurdu etkisi altına alan yağışlı havanın ardından sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim Cuma gününe ilişkin son hava durumu tahminlerini paylaştı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 10 Ekim 2025 Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri...
Ekim ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte 10 Ekim Cuma MGM ile hava durumu tahminleri
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Sivas, Osmaniye, Hatay, Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 12°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Perşembe) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu