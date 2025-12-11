Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün olduğu gibi bugün de günlük hava durumu tahminlerini yayımlandı. Türkiye genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlara bugün kar ve karla karışık yağmur eşlik edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış beklenen yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 11 Aralık Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış beklenen yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı