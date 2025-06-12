Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Haziran ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde yaz ayı kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Haziran ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 12 Haziran Perşembe Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
12 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 19°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.