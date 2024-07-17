İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İzmir de İstanbul kadar sıcak bir yaz geçiriyor. Bugün sıcaklıklar 37 derece civarında olacak ancak hissedilen sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. İzmir her ne kadar sıcak olsa da 34 ile 52 derece arasında değişen nem oranı, vatandaşlara bir nevi nefes aldıracak.