Bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu
Hava sıcaklıkları günlük hayatta kendini hissettirmeye devam ediyor. Ancak meteoroloji, yüksek seyreden sıcaklıklar konusunda uyarıyor; ülke bir süre daha Afrika sıcaklıkları altında kalacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Perşembe 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Yaz mevsimi tüm hızıyla devam ederken, ülkeye yeni giriş yapan Afrika sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Ülke genelinde nem oranı ve sıcaklıklar bir süre daha yüksek olarak seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Perşembe 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da sıcaklıklar 28-33 derece arasında değişecek ancak hisssedilen sıcaklık 36 derece civarında olacak. Nem oranı ise sabah saatlerinde yüzde 49 ile başlasa da akşama doğru yüzde 82'ye çıkacak.
İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İzmir de oldukça sıcak bir gün geçirecek. Hava neredeyse 40 dereceye ulaşacak, hissedilen sıcaklık ile paralel olarak seyredecek. Nem oranı ise yüzde 50'ye kadar çıkacak.
ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da sıcaklıklar 29-33 derece arasında değişecek; hissedilen sıcaklık da aynı ortalamada seyredecek. Ancak nem oranı diğer şehirlere göre daha az olacak; bugün için beklenen nem oranı 29-42 arasında değişecek.
TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün tüm ülkede hava oldukça sıcak. Ancak Karadeniz ve Doğu'nun bir kısmında yağmur bekleniyor. Marmara ve Ege'de de yer yer hava rüzgârlı olacak. Ancak sıcaklıklar düşmeyecek.