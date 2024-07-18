Yaz mevsimi tüm hızıyla devam ederken, ülkeye yeni giriş yapan Afrika sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Ülke genelinde nem oranı ve sıcaklıklar bir süre daha yüksek olarak seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Perşembe 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...