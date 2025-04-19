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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 19 Nisan Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 19 Nisan Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu için plan yapanlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 19 Nisan Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 00:59 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:59
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi. İşte 19 Nisan Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara'da yarın yağış beklentisinin olmadığını ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak." dedi.

        İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

        İstanbul'da yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.

        Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.

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        İSTANBUL 9°C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

        İZMİR 12°C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 11°C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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