Meteoroloji uyarıları ile Marmara Bölgesi'nde ve yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve ülke genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 2 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hava durumu hakkında merak edilenler...