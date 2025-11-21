Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Kasım ayında üç hafta geride kalınırken, yurt genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava raporuna göre 21 Kasım Cuma günü yağış beklenmezken, yurt genelinde açık havanın hakim olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 21 Kasım Cuma İstanbul, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Giriş: 21.11.2025 - 00:56 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:56
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 21 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İSTANBUL 15°C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR 16°C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANKARA 4°C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

