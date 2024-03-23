BUGÜN (24 MART PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün, bir süre önce ciddi şekilde düşen sıcaklıklar artıyor. Yurt genelinde güneşli hava hakim olsa da İç Anadolu başta olmak üzere sisli hava da baskın gelecek. Ancak yine de Pazar günü hava ılık ve yumuşak olacak.

Ancak bunun dışında kalan bölgeler de yok değil. Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'da kar yağışı devam edecek.