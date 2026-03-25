Bugün hava nasıl olacak? 25 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Türkiye geneli hava durumu tahminleri her gün olduğu gibi bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Mart ayının son haftasına girilirken yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 25 Mart Çarşamba günü için plan yapanlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 25 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu MGM tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışlı hava ise Trakya bölgesi haricinde Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. İşte 25 Mart Çarşamba hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı