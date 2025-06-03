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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Haziran ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi yer yer yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Haziran 2025 Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 01:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 01:25
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 3 Haziran Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu (Eskişehir haric), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Isparta'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 16°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 18°C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 10°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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