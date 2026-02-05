Bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 Şubat Perşembe günü hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun Marmara, Ege Bölgesi ve Akdeniz kıyılarında yağış beklenirken, diğer bölgelerin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Şubat Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Meteoroloji, yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Van çevreleri, Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Perşembe öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu