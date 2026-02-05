BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Van çevreleri, Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.