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        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün iki bölgemizde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 07:02 Güncelleme: 20.06.2024 - 07:02
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        Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR

        Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 35, Az bulutlu

        İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 37, Az bulutlu

        KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu

        BURSA: 35, Parçalı, az bulutlu

        EDİRNE: 38, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 34, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 35, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ: 41, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 39, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ADANA: 37, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 31, Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

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        HATAY: 33, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ISPARTA: 38, Parçalı bulutlu,

        ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu

        KONYA: 35, Az bulutlu

        SİVAS: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Az bulutlu

        SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 33, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 29, Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 28, Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA: 39, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 28, Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 44, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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