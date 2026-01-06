Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji ile 6 Ocak Salı hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara ve Ege kıyılarında yağmur geçişleri görülecek. Öte yandan geçtiğimiz hafta yurt genelinde hakim olan kar yağışlarının bu hafta devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte Meteoroloji ile 6 Ocak Salı hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:27
        ABONE OL
        1

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminleri ile yanıt buldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul'a da bir miktar kar getirebilecek 2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak'ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        3

        UYARILAR

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        4

        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde bir hafta boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklıkları değerlendirdi:

        11 Ocak Pazar gecesinden itibaren ise bu kez İstanbul’a da bir miktar kar getirebilecek 2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir.

        Bu durum yine batı kıyılarında en azından 2-3 gün kalıcı bir kar örtüsü görmemize engel olur. İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali var, fakat kısa ömürlü olacak görünüyor. Bu durum değişebilir ve Avrupa üstünden doğuya koşarcasına gelecek alçak basınç alanı, beklentilerden fazla kar bırakabilir.

        Ayrıca uzun vadeli tahminlerde kendine yer bulan soğuklar var, Ocak ayının son haftasında ve Şubat başlarında yine kar yağışlı günlerimiz olabilir. Durumu yakından takip edip sonraki güncellemede görüşmek dileğiyle."

        5
