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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 8 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 8 Ocak Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:31
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ocak Çarşamba günü için çeşitli uyarılarda bulundu. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 8 Ocak Çarşamba günü güncel hava durumu...

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        METEOROLOJİ UYARDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre Bu hafta içinde hissedilir şekilde sıcaklık artabilir. İstanbul’a kar yağışı şu an için beklenmiyor.

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        İSTANBUL 12°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR 11°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        ANKARA 0°C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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