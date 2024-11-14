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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 14 Kasım Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu:

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle hava serinlerken, Türkiye genelinde bugün için yeni uyarılar yapıldı. İşte 14 Kasım Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 00:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:12
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım Perşembe günü için uyarılarda bulundu. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde serin hava dalgası kendini hissettirecek. İşte 14 Kasım Perşembe günü güncel hava durumu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        3

        SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞÜYOR!

        Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

        4

        İSTANBUL 11°C, 17°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        İZMİR 11°C, 21°C

        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 5°C, 14°C

        Parçalı bulutlu.

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