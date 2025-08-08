Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile 8 Ağustos Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 8 Ağustos Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

        Ağustos ayında bir hafta geride kalırken, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir bölümü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer bölgelerin ise açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji ile 8 Ağustos Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji yağışların kuvvetli olması beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolunun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolunun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İSTANBUL 24°C, 31°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 26°C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 21°C, 34°C

        Az bulutlu

