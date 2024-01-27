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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 27 Ocak Cumartesi Cumartesi günü kar yağışı veya yağmur var mı?

        Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 27 Ocak Cumartesi günü kar yağışı var mı?

        Ocak ayının son günleri yaşanırken, Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına girdi. Marmara, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. AKOM azar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte 27-28 Ocak son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:42
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        Yurt genelinde sıcaklarının düşmesi sonucu yağmur ve kar yağışının etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha azalacağı, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 27 Ocak Cumartesi Cumartesi günü kar yağışı veya yağmur var mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        BUGÜN (27 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, İZMİR, ANKARA?

        İstanbul bugün oldukça soğuk bir güne uynacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken yarın mega kent yağışlı bir gün geçirecek.

        Ankara'da bugün yağış yok ancak hava bulutlu olacak. Üstelik, Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek. Ankaralılar hafta sonunda buz gibi bir havaya maruz kalacak.

        İzmir diğer iki büyük şehre göre daha ılık bir Cumartesi geçirecek diyebiliriz. Sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ve hafta sonu İzmir bulutlu ancak yağışsız olacak.

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        BUGÜN (27 OCAK CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye bugün yer yer kar yağışının etkisine giriyor. Iğdır, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Ardahan gibi şehirlerde yoğun kar yağışı beklenirken; Kütahya, Eskişehir, Bolu, Niğde, Kayseri gibi şehirler de yarını kar yağışı ile geçirecek. Bugün yurt genelinde soğuk ve kapalı olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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