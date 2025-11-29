Bugün hava nasıl olacak? 29 Kasım Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri
Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar aralık ayı itibarıyla düşmeye başlıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Türkiye'nin batı ve kuzeybatısındaki ülkelerde kış provası yaptıran, kar yağışları ve fırtınalarla ilerleyen soğuk hava dalgası, bu hafta sonu Akdeniz'e inerek ülkemize doğru sokulacak." ifadelerini kullandı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 29 Kasım Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
Kasım ayında son günlere girildi. Batıda sıcaklıklar 25°C’den 15°C’ye gerileyerek kış kendini hissettirmeye başlayacak. Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte MGM ile 29 Kasım Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI(Marmara, Ege): Yapılan son değerlendirmelere göre; halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) olması bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI(Akdeniz):
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu