UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI(Marmara, Ege): Yapılan son değerlendirmelere göre; halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) olması bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.