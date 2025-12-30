Valilikten açıklama geldi! Bugün İstanbul'da okullar tatil mi, ders yapılacak mı?
Yurt genelini etkisini altına alan kar yağışı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kenti beyaza bürüdü. Buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kentte eğitime ara verildi. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından, öğrenciler valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Bu kapsamda beklenen açıklama İstanbul Valisi Gül'den geldi. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" İşte 31 Aralık Çarşamba İstanbul'da okulların durumu...
Türkiye geneli yılın son günlerinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yolların kapanması ve don olayları sebebiyle okullar tatildi. İstanbul'da yaşayan kent sakinleri, 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte İstanbul'da kar tatiline ilişkin valilik tarafından yapılan açıklama...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Gül, eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışının tespit edilemediğini ifade etti.
VALİLİK'TEN UYARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların, Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile'de, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir" denildi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.
Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.
Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, bölge genelinde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bölgemizde kuzeyli yönlerden (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölgemizin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde bu akşam saatlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bingöl'de, Hakkari'de, Sivas'ta, Sinop'ta, Ağrı'da, Niğde'de, Kayseri'de, Malatya'da, Muş'ta, Kilis'te, Tunceli'de, Aksaray'da, Van'da, Ordu'nun Akkuş ilçesinde, Şanlıurfa'da, Kastamonu'nun 6 ilçesinde, Artvin'in bazı ilçelerinde, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Karabük Üniversitesi'nde, Muş Alparslan Üniversitesi'nde, Dicle Üniversitesi'nde, Mardin'de ve Şırnak'ta okullar tatil edildi