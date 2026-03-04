Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu?
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede yaşanan ve bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından gözler eğitim takvimine çevrildi. Sendikaların iş bırakma kararı sonrası veliler ve öğrenciler şimdi "Bugün okullar tatil mi? 4 Mart 2026 Çarşamba İstanbul'da okul var mı?" sorularına yanıt arıyor. Eğitim öğretimin İstanbul genelinde devam edip etmeyeceği, grevin kaç gün süreceği ve resmi bir tatil kararı alınıp alınmadığı merak konusu oldu. İşte 4 Mart Çarşamba günü için okullardaki son durum...
Çekmeköy’deki lisede yaşanan saldırı sonrası eğitim camiasında başlayan iş bırakma eylemi, İstanbul’daki binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiriyor. Öğretmen sendikalarının aldığı kararın ardından "4 Mart 2026 Çarşamba günü İstanbul'da okul var mı?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Grevin süresine ilişkin açıklamalar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelecek resmi duyurular yakından takip edilirken, bugün ders yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. İşte detaylar…
İSTANBUL'DA 4 MART BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Mevcut açıklamalara göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü için İstanbul’da resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. Sendikalar tarafından duyurulan iş bırakma eylemi 1 günle sınırlıdır. Dolayısıyla 4 Mart itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi beklenmektedir. Gelişme olması durumunda haberimize eklenecektir.
İSTANBUL'DA 3 MART'TA OKULLAR TATİL MİYDİ?
Olaya tepki gösteren Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için İSTANBUL’daki tüm okullarımızda bir günlük iş bırakma kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul-Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11.Sınıfta okuyan ve disiplinsizliği bulunan bir öğrenci, kesici aletle gerçekleştirdiği saldırıda iki öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralamıştır.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimizin ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Tedavisi devam eden meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyor, bu vesileyle okullarımızda güvenlik açığı oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.
Okulların güvenliğine dikkat çekmek, Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak ve şiddete tepki koymak için İstanbul’da eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakıyoruz.
MEB'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde lisede bir öğrencinin saldırısı sonucunda bir öğretmenin hayatını kaybettiği, bir öğretmen ve öğrencinin de yaralandığı olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki F.S.B., iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Yaşanan saldırının ardından Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime bir gün ara verildi.