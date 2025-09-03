Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte, 3 Eylül bugün ne kandili?
Bugün kandil mi sorusunun yanıtı Mevlid Kandili tarihini araştıranların gündeminde yer alıyor. Müslümanların bol bol ibadet edeceği kandil günleri tarihi Diyanet takvimi tarafından duyuruldu. Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
3 Eylül Çarşamba günü yani bugün Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri, dini günler takvimini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili kutlanacak.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir.
Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.