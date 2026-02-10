Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Şubat 2026 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugün maç var mı? 10 Şubat 2026 Salı bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 Şubat 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam İngiltere Premier Lig'de hem zirve yarışını hem de alt sıraları etkileyebilecek kritik 4 karşılaşma yapılacakken, İtalya Kupası'nda (Coppa Italia) çeyrek final heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 10 Şubat 2026 maç programını derledik! Bugünkü maç takvimine göre, İngiltere Premier Lig ve İtalya Kupası’nda kritik mücadeleler yapılacak. Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United, Manchester United, Chelsea gibi takımlar sahne alacak. İtalya'da ise kupa heyecanı yaşanacak. Çeyrek final turunda Como ve Napoli yarı final bileti için ter dökecek. İşte bugünkü maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        10 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        İngiltere Premier Lig

        22:30 Chelsea-Leeds United (beIN Sports 4)

        22:30 Everton-Bournemouth (beIN Sports 5)

        22:30 Tottenham-Newcastle United (beIN Sports 2)

        23:15 West Ham United-Manchester United (beIN Sports 3)

        3

        İtalya Kupası - Çeyrek Final

        23:00 Napoli-Como (TRT Spor)

        4
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı