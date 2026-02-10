Bugün maç var mı? 10 Şubat 2026 Salı bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Şubat 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam İngiltere Premier Lig'de hem zirve yarışını hem de alt sıraları etkileyebilecek kritik 4 karşılaşma yapılacakken, İtalya Kupası'nda (Coppa Italia) çeyrek final heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi...
Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 10 Şubat 2026 maç programını derledik! Bugünkü maç takvimine göre, İngiltere Premier Lig ve İtalya Kupası’nda kritik mücadeleler yapılacak. Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United, Manchester United, Chelsea gibi takımlar sahne alacak. İtalya'da ise kupa heyecanı yaşanacak. Çeyrek final turunda Como ve Napoli yarı final bileti için ter dökecek. İşte bugünkü maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
10 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İngiltere Premier Lig
22:30 Chelsea-Leeds United (beIN Sports 4)
22:30 Everton-Bournemouth (beIN Sports 5)
22:30 Tottenham-Newcastle United (beIN Sports 2)
23:15 West Ham United-Manchester United (beIN Sports 3)
İtalya Kupası - Çeyrek Final
23:00 Napoli-Como (TRT Spor)