Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 10 Şubat 2026 maç programını derledik! Bugünkü maç takvimine göre, İngiltere Premier Lig ve İtalya Kupası’nda kritik mücadeleler yapılacak. Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United, Manchester United, Chelsea gibi takımlar sahne alacak. İtalya'da ise kupa heyecanı yaşanacak. Çeyrek final turunda Como ve Napoli yarı final bileti için ter dökecek. İşte bugünkü maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...