Bugün maç var mı? 19 Kasım 2025 Çarşamba bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporseverler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. EuroCup'ta Türk derbisi yaşanacak. Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi!
Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 19 Kasım 2025 maç programını derledik! Bugünkü maç takviminde, futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Kupası’nda kadın takımlarının mücadelesi var. Basketbolda ise EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2025 bugünkü maç programı...
19 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45 Juventus - Lyon
20:45 Wolfsburg - Manchester United
23:00 Arsenal - Real Madrid
23:00 Paris FC - Benfica
23:00 Valerenga - St. Pölten
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası – Son 16 Turu
20:00 F. Hjorring - Breidablik
20:00 Mura - Nordsjaelland
20:30 Young Boys - Sparta Prag
20:30 Inter - Hacken
21:30 Wien - Anderlecht
22:45 Sporting CP - Glasgow C.
EuroLeague
22:00 Lyon-Villeurbanne - Monaco
Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup)
19:00 Türk Telekom - Beşiktaş GAİN (TRT Spor)
20:30 Cedevita Olimpija - Hamburg
20:30 Panionios - Lietkabelis
22:00 Rayer - Manresa
22:30 London Lions - JL Bourg