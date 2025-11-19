Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 19 Kasım 2025 maç programını derledik! Bugünkü maç takviminde, futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Kupası’nda kadın takımlarının mücadelesi var. Basketbolda ise EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2025 bugünkü maç programı...