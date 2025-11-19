Habertürk
Habertürk
        BUGÜN MAÇ VAR MI? 19 Kasım 2025 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugün maç var mı? 19 Kasım 2025 Çarşamba bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        19 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporseverler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. EuroCup'ta Türk derbisi yaşanacak. Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:34
        Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 19 Kasım 2025 maç programını derledik! Bugünkü maç takviminde, futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Kupası'nda kadın takımlarının mücadelesi var. Basketbolda ise EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2025 bugünkü maç programı...

        19 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        20:45 Juventus - Lyon

        20:45 Wolfsburg - Manchester United

        23:00 Arsenal - Real Madrid

        23:00 Paris FC - Benfica

        23:00 Valerenga - St. Pölten

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası – Son 16 Turu

        20:00 F. Hjorring - Breidablik

        20:00 Mura - Nordsjaelland

        20:30 Young Boys - Sparta Prag

        20:30 Inter - Hacken

        21:30 Wien - Anderlecht

        22:45 Sporting CP - Glasgow C.

        EuroLeague

        22:00 Lyon-Villeurbanne - Monaco

        Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup)

        19:00 Türk Telekom - Beşiktaş GAİN (TRT Spor)

        20:30 Cedevita Olimpija - Hamburg

        20:30 Panionios - Lietkabelis

        22:00 Rayer - Manresa

        22:30 London Lions - JL Bourg

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
