        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 KASIM 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi program, yarışma, dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 19 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün bir yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Kasım 2025 Çarşamba Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Giriş: 19.11.2025 - 15:36 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:36
        19 Kasım 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam NOW TV'de yeni dizi Sakıncalı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 Gözleri KaraDeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Garfield

        21:40 127 Saat

        02:30 Seksenler

        03:10 Teşkilat

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Sakıncalı

        22:15 Sakıncalı

        00:45 Sakıncalı

        03:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Kral Kaybederse

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
