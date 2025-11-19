TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi program, yarışma, dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 19 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün bir yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Kasım 2025 Çarşamba Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
19 Kasım 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam NOW TV'de yeni dizi Sakıncalı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Garfield
21:40 127 Saat
02:30 Seksenler
03:10 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Sakıncalı
22:15 Sakıncalı
00:45 Sakıncalı
03:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
