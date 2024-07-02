EURO 2024 son 16 turu maçları bugün son buluyor. İspanya ve Almanya çeyrek finalde eşleşirken İngiltere, İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Portekiz, Fransa ile yarı final için mücadele edecek. Milli takımımızın da bulunduğu son 16 turunda bugün iki karşılaşma daha oynanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 2 Temmuz Salı EURO 2024 maç takvimi...