Bugün marketler açık mı? 1 Ocak 2026 Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri 1 Ocak Perşembe günün aranan başlıkları arasında yer alıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olmasının yanı sıra pek çok yerin kapalı olması nedeniyle de kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Peki Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Perşembe marketler çalışıyor mu? Bim, A101, Şok, Migros yılbaşında açık mı?