1 Ocak resmi tatil gününde markette alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bugün marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Migros, ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketlerin çalışma saatlerinde güncelleme olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü, yılbaşı öncesi marketler normal çalışma saatlerinde açıktı. Peki Bugün marketler açık mı? 1 Ocak 2026 Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 1 OCAK 2026
Türkiye genelinde zincir marketler, yılbaşı gibi resmi tatil günlerinde genellikle hizmet vermeye devam eder. Ancak AVM içindeki marketlerin açılış saatleri farklılık gösterebilir.
1 OCAK MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?
1 Ocak'ta marketlerin açılış saatleri genellikle değişmeyecek. A101, 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak. BİM 09.00 - 21.00 arasında hizmet verecek. ŞOK, 09.00 - 21.00 saatlerinde açık olacak. Migros'un çalışma saatleri ise genellikle 08.30 veya 09.00'da başlayıp 21.00'e kadar devam ediyor ancak AVM içinde yer alan şubelerde bu saatler 10.00 - 22.00 arasında değişkenlik gösterebilir.
Bu saatler, belirli bölgesel değişiklikler veya resmi tatiller nedeniyle farklılık gösterebilir, ancak genel olarak yılbaşı günü için standart çalışma saatlerinde marketlerin hizmet vermesi bekleniyor.