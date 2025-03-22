METROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik tarafından alınan karara göre, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.

Metro seferlerinin ne zaman normale döneceği ile ilgili yetkililerden açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.