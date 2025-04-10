Bugün ne günü? Polis Haftası anlam ve önemi nedir?
Kamu düzenini korumak, can ve mal emniyetini sağlamak için canla başla çalışan emniyet mensuplarının kutladığı Polis Haftası için beklenen gün geldi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 10 Nisan'ın gelişiyle birlikte, "Bugün ne günü, Polis Günü ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar
Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması için gece gündüz görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları için ülkemizde 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlanmaktadır. İşte Polis
10 NİSAN NE GÜNÜ?
Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.
POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?
Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.
POLİS HAFTASI NEDİR?
Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.
Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.