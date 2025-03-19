20 MART NE GÜNÜ?

Birleşmiş Milletler 2012 yılında 20 Mart tarihini "Uluslararası Mutluluk Günü" olarak ilan etmiştir. 193 katılımcının tümünün oyuyla alınan bu kararda hedef, insanların senede bir de olsa bir araya gelerek mutluluğu şölenlerle kutlamaları, kendilerini mutlu edecek minik de olsa tüm faktörleri hatırlamaları olarak belirlenmiştir.