Şubat ayında 3 gün geride kalırken, 4 Şubat tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 4 Şubat, 2000 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından Dünya Kanser Günü olarak ilan edilen bir gündür. Her yıl yaklaşık 19.5 milyon kişiye kanser tanısı konulurken, günümüzde en ölümcül hastalıklar arasında yer almaktadır. Peki, Bugün ne günü? 4 Şubat Dünya Kanser Günü anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...