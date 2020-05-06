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Bugün ne pişirsem? İşte 6 Mayıs Çarşamba iftar menüsü

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 6 Mayıs iftar menüsü...

Bugün ne pişirsem,
HABERTURK.COM

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet patates
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
8-9 su bardağı su
Karabiber

TERBİYESİ İÇİN

8 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı un (tepeleme)
Yarım limonun suyu

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı
Zeytinyağı
Kuru nane

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tüm sebzeleri iri bir şekilde doğrayın. Üzerine suyu ekletip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Karabiber ve tuz ekleyip blender'dan çekin. Ayrı bir kâsede terbiye için gereken malzemeleri çırpın. Terbiyeyi önce bir kepçe su alarak alıştırıp daha sonra karışımın içine atılıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 10 dakika pişirip sosu hazırlayıp üzerine dökerek servis edin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

BEŞAMEL SOSLU ISPANAK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy patates
Yarım kg. ıspanak
Tuz
1çay kaşığı tatlı toz biber
1 çay kaşığı karabiber

SOSU İÇİN

1, 5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı

ÜZERİ İÇİN

Kaşar peyniri rendesi

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA ISPANAK YAPILIŞI

3 adet orta boy patatesi soyup rendeleyeyin. Sıvıyağda kızarmadan hafif pişene dek kavurun.
Ispanakları yıkayıp doğrayın. Tava içerisine atın. Patateslere ekleyin.. Tuzunu ayarlayın ve ıspanaklar suyunu salana dek pişirin. Çok pişmeden ocağın altını kapatın. Kırmızı tatlı toz biber ve karabiber ekleyin. Borcam kaba harcı boşaltın.
Beşamel sos için yağı eritin. Unu içine atın ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü içine döküp topaklanmaması için karıştırarak pişirin. Ispanak harcının üzerine sosu ekleyin. En son kaşar peynirini üzerine ekleyin. Önceden ısıttığınız fırında 200 derece üzeri kızarana dek pişirin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KOLAY ISLAK KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

KOLAY ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Beyazları ayrı bir kapta yüksek devirde köpürene kadar çırpın. Sarıları şeker, yağ süt, kakao ve vanilya ile çırpın. Bir bardak kenara ayırın. Ardından kalan harca unu ekleyin. Son olarak kabartma tozu ve yumurta beyazını spatula yardımı ile ekleyin. Sadece karıştırın. Kek harcınızı yağladığınız kaba boşaltın. 180 derecelik fırında içi pişene dek pişirin. Pişen kek biraz ılıyınca kürdanla üzerinde delikler açın. Kekiniz zaten süngerimsi kıvamda olmalı. Üzerine kenara ayırdığınız kakaolu sosu dökün. Tamamını çekmesi için keki dinlenmeye bırakın. Sosu çekince 1 saat dolapta bekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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