Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat hangi illerde okullar tatil edildi?
Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Valilikler kar, fırtına ve şiddetli yağış gibi olumsuz hava koşulları beklenen illerde okulların tatil edildiğini duyuruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği illerde öğrenciler, kar tatili için yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte 12 Şubat 2026 Perşembe kar tatili ilan edilen iller...
Kar yağışı, yurdun bir bölümünde kendini hissettirmeye devam ediyor. Perşembe günü okula gidecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bulunduğu ilde okulların tatil edilip edilmeyeceğini yönelik araştırmalarını sürdürdü. Bilindiği üzere 11 Şubat Çarşamba günü Ağrı, Erzurum ve Van'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Perşembe okul var mı, ders yapılacak mı, hangi illerde okullar tatil?" İşte okulların tatil edildiği iller ve ilçeler...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. İşte okulların tatildiği iller:
MUĞLA
Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime 1 günlük ara verildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
SARI KODLU UYARI
Meteoroloji karla karışık yağmur, kar ve sağanak beklenen Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.