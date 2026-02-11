BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.