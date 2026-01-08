Valilikten beklenen açıklama geldi! Bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurt geneli soğuk kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Soğuk hava dalgası, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde etkili oldu. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini yaptığı son dakika açıklaması ile duyuruyor. Bu kapsamda 9 Ocak Cuma günü okula gidecek olan öğrenciler, hangi illerde okulların tatil olduğunu mercek altına aldı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte okulların tatil edildiği iller ve ilçeler listesi...
Meteoroloji birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkisini arttırması beklenirken, kar yağışının beklendiği bazı illerde gözler valilik tarafından yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte kar tatili olan iller listesi...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor.
TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
MUŞ
Muş genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Muş'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun ve kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamaya göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, gelişmelerin meteorolojik veriler doğrultusunda yakından takip edildiğini ifade edildi.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.
Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafikte mağduriyet yaşanmaması adına önlemler alındığını bildiren Yavuz, şöyle devam etti:
"Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.
ELAZIĞ
Elazığ’da etkili olması beklenen kar yağışından dolayı eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
HAKKARİ
"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.
9 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Manisa, Denizli, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç), Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç), Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden (50-70 km/saat), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden (50-80 km/saat) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.