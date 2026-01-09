Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK 2026: Altın fiyatlarında denge arayışı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında denge arayışı! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Kıymetli metallerden altın, haftanın son işlem gününde denge arıyor. Yatırımcılar ise gün içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Kıymetli metallerden altın, haftanın son işlem gününde denge arıyor. Piyasalar ise ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 9 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.212,6610

        Satış: 6.213,5620

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.470,92

        Satış: 4.471,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.940,2600

        Satış: 10.159,1700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.761,0300

        Satış: 40.512,4200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.075,00

        Satış: 41.331,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.809,39

        Satış: 20.308,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.742,97

        Satış: 40.493,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.696,52

        Satış: 42.746,53

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.478,77

        Satış: 4.621,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.748,50

        Satış: 6.003,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 102.372,00

        Satış: 103.406,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
