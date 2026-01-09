Altın fiyatlarında denge arayışı! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Kıymetli metallerden altın, haftanın son işlem gününde denge arıyor. Yatırımcılar ise gün içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.212,6610
Satış: 6.213,5620
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.470,92
Satış: 4.471,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.940,2600
Satış: 10.159,1700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.761,0300
Satış: 40.512,4200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.075,00
Satış: 41.331,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.809,39
Satış: 20.308,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.742,97
Satış: 40.493,21
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.696,52
Satış: 42.746,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.478,77
Satış: 4.621,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.748,50
Satış: 6.003,83
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 102.372,00
Satış: 103.406,00