Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Kıymetli metallerden altın, haftanın son işlem gününde denge arıyor. Piyasalar ise ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 9 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…