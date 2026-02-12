Canlı
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ oldu? 13 Şubat 2026 Cuma okul var mı, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ile ilçeler belli oldu mu?

        Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi açıklandı mı?

        Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 13 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı ardından "13 Şubat Cuma okullar tatil mi?" sorusu yanıtı arıyor. İşte 13 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:17
        1

        13 Şubat Cuma okulların durumu sorgulanıyor. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için önceki günlerde tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, 13 Şubat Cuma okullar tatil mi? İşte detaylar...

        2

        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valilik açıklamalarına çevrildi.

        3

        ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Alanya’da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Kaymakamlık, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

        Alanya’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildi. Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, metrekareye 50-100 kilogram yağış düşmesi beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtınanın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

        Bu riskler nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullar, yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde eğitim-öğretim faaliyetleri 13 Şubat Cuma günü durduruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu olan kadın personeller de idari izinli sayılacak.

        4

        KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

        Türkiye'nin doğusunda kar ve soğuk hava hayatı felç etti. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkisini gösteriyor. Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        5

        METEOROLOJİ SAAT VERDİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Rakımı 1400 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        6

        Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

        7

        Rakımı 1300 metre üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar ile kar görülen yerlerde tipi riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

