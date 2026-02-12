ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Alanya’da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Kaymakamlık, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Alanya’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildi. Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, metrekareye 50-100 kilogram yağış düşmesi beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtınanın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Bu riskler nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullar, yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde eğitim-öğretim faaliyetleri 13 Şubat Cuma günü durduruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu olan kadın personeller de idari izinli sayılacak.