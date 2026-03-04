Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 4 Mart bugün orucun kaçıncı günü?
Ramazan ayı tüm manevi atmosferiyle devam ederken, vatandaşların gündeminde sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra takvime ilişkin sorular da yer alıyor. 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 19 Şubat'ta başlayan mübarek ayda gözler şimdi Mart ayının ilk haftasına çevrildi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca kişi, il il değişen imsak ve iftar saatlerini yakından takip ediyor. Peki, bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 4 Mart bugün orucun kaçıncı günü? İşte bilgiler...
On bir ayın sultanı Ramazan’da günler ilerledikçe takvim sorgulamaları da artıyor. 2026 yılına ait resmi imsakiyeyi duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayı için Mart ayının ilk günleri merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde sahur ve iftar saatleri araştırılırken, Ramazan’ın hangi gününde olunduğu sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü Ramazan’ın 14. günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI İÇİN GERİ SAYIM!
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün