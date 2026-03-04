On bir ayın sultanı Ramazan’da günler ilerledikçe takvim sorgulamaları da artıyor. 2026 yılına ait resmi imsakiyeyi duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayı için Mart ayının ilk günleri merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde sahur ve iftar saatleri araştırılırken, Ramazan’ın hangi gününde olunduğu sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...